La squadra di Pietro Spizzico riprende il campionato: oggi il ricordo del 15enne allo Stadio Filomarino di Roccadaspide

La foto di Pietro al centro del campo, un lungo striscione con la scritta “Ciao Campione 9”, i giovani calciatori della sua squadra con le magliette riportanti la foto di Pietro e sul retro il cognome del giovane e il numero di quella che era la sua maglietta da calcio “Spizzico 9”, un minuto di silenzio prima della partita e tanta commozione, cosi l’A.S.D.

Il ricordo

Castel San Lorenzo, la squadra di Pietro Spizzico, originario di Capaccio Capoluogo venuto a mancare a soli 15 anni, ha ripreso il Campionato. Il dolore della perdita tra i giovani è forte, Pietro ha lasciato un grande vuoto, ma anche un’importante eredità fatta di senso dell’amicizia e di quella sportività che unisce e include.

Il ringraziamento di mamma Ilenia

Vicino ai giovani calciatori e alla società castellese anche la mamma di Pietro, Ilenia Ragni che ha assistito al momento di commemorazione e che, in questi difficilissimi giorni, ha diffuso una lettera in cui ha ringraziato tutto il mondo del calcio per la vicinanza e la solidarietà dimostrata. A Mister Luigi Peduto il compito, non semplice, di sostenere i suoi giovani atleti e motivarli per la ripresa del campionato provinciale del Girone B della Coppa Allievi – Under 16 con la partita contro l’Atletico Palomonte disputata presso lo Stadio “P. Filomarino” di Roccadaspide.

“Pietro vive”

I giovani calciatori dell’A.S.D. Castel San Lorenzo, prima di entrare in campo, hanno ricordato il loro compagno di squadra e poi si sono abbracciati e hanno urlato “Pietro, Pietro” perché, come hanno scritto sulle loro maglie: “Pietro vive”.