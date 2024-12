La Salernitana non sbaglia: le granata vincono con merito contro il Reggio

Ottava uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro il Reggio: termina 4-3 una gara aperta fino alla fine che la Salernitana porta a casa con merito, con una super Cacciola a tenere in corsa le ospiti sino agli istanti conclusivi.

Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica a quota 13 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida dell’ottavo turno del girone D di Serie B vede opposte la Salernitana reduce dal successo esterno con il Canicattì ed il Reggio Sc arrivato alla gara dal turno di riposo. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Reggio: la gara

Dopo l’equilibrio iniziale prima opportunità per le ospiti al 4′ con una bella girata in acrobazia di Stuppino che termina però alta. La Salernitana risponde ed un giro di lancette dopo confeziona, nel giro di un minuto, due occasioni prima con Lisanti murata da Cacciola brava anche sul tiro ravvicinato di Rapuano.

Le granata premono e colpiscono, al 5′, due legni a distanza di pochi secondi con Rapuano ed Ambrosino mentre Razza, poco dopo, serve un assist pregevole a Lisanti che non impatta al meglio per una questione di centimetri.

Al 7′ prima Razza e poi Ambrosino chiamano all’intervento Cacciola, attenta nelle due circostanze mentre al 10′ su rimessa laterale si rivede il Reggio con Porpiglia che calcia però lontano dai pali di Di Giacomo. Più precisa al minuto 11 Romano che, dopo un’azione prolungata, insacca alle spalle dell’incolpevole Cacciola. Le granata non si accontentano e cercano la via della rete ancora con Lisanti e Razza, che trovano attento l’estremo difensore calabrese.

Al 14′ il Reggio, sugli sviluppi di un corner, mette una palla insidiosa nel mezzo che però non trova nessuna calcettista ospite pronta alla deviazione. Al 16′ le ospiti trovano il pari con Stuppino che gira di prima intenzione il suo destro in rete per il momento 1-1.

La Salernitana risponde al 18′ con una bella ripartenza di Ponticiello che trova un riflesso superlativo di Cacciola che salva le sue. A non sbagliare però è il Reggio che subito dopo sigla il 2-1 con Stilo che riceve da Stuppino per il sorpasso ospite. La Salernitana nel giro di pochi secondi ribalta nuovamente il match con la doppietta di Rapuano che prima di precisione e poi di potenza porta le squadre negli spogliatoi sul 3-2 granata.

La ripresa

Ad inizio ripresa partenza in quinta della Salernitana pericolosa con Rapuano con Ponticiello che chiamano agli straordinari Cacciola straordinaria sui tentativi ravvicinati di Rapuano, Lisanti e Razza. Al 3′ il 27 ospite è ancora protagonista con un salvataggio su Lisanti, ben servita da Ponticiello, mentre poco dopo sul tiro dalla distanza di Rapuano.

Al 7′ ancora Cacciola in evidenza con una parata su Rapuano e una su Fiengo alla quale, poco dopo, segue un’uscita salva risultato su Razza.

Il Reggio trova però il nuovo pari, al 10′, con Stuppino che da distanza ravvicinata conclude di potenza alle spalle di Di Giacomo. Le padrone di casa cercano nuovamente la via del vantaggio ma Cacciola è pronta a chiudere sui tiri di Romano, Rapuano e Fiengo per le ospiti, invece, è Stuppino a trovare pronta Di Giacomo dall’altra parte del parquet.

I minuti passano e la gara resta in bilico: Giugliano non riesce a dare la giusta forza al suo destro mentre Romano manda di poco sul fondo come capita a Porpiglia, deviazione decisiva di Razza.

Occasionissima granata al 17′ con Rapuano che colpisce il palo per trovare, poco dopo, un secondo legno dopo la parata di Cacciola che non può nulla sul bolide della 3 granata che a 2′ dal termine sigla il 4-3. Nei secondi finali Fiengo manca la marcatura del 5-3 con il Reggio in campo a cercare il tutto per tutto con il portiere di movimento.

Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Reggio Sc 4-3 (3-2 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Ambrosino, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reggio Sc: Cacciola, Bova, Dascola, Mendolia, Noto, Porpiglia, Primavera, Putorti, Stilo Stuppino All: Scoppellitti

Reti Pt Romano 11′, Stuppino 16′, Stilo 18′, Rapuano 19′, 20′

St Stuppuno 10′, Rapuano 18′

Arbitri: Fiorentino-Dilucia Crono: Avagliano