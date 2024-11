La Salernitana cade ancora contro un Sassuolo stratosferico

Inizia con una sconfitta il ritorno di Colantuono in granata. I cavallucci si difendono con convinzione nel primo tempo e riescono a portare la contesa sullo 0 a 0 fino al 63’.

Gli ospiti vanno persino vicini al vantaggio in un paio di occasioni, la più clamorosa con una rovesciata di Verde. È un’indecisione di Fiorillo a spalancare le porte al vantaggio di Pierini e alla vittoria neroverde.

Questa è la seconda sconfitta di fila per la Salernitana, che non trova la vittoria dalla trasferta di Palermo. Momento opposto per il Sassuolo che si prende la testa della classifica.

Il primo tempo

Il Sassuolo approccia bene la sfida, ma la prima occasione è targata Salernitana. Ingenuità dei padroni di casa che servono involontariamente Verde aprendogli il campo, filtrante per Wlodarczyk, che sgasa e mette in mezzo, laddove non ci sono compagni a spingere in rete.

La partita sembra avere un canovaccio definito con il Sassuolo che amministra il possesso e la Salernitana che si rintana nella propria trequarti e cerca di pungere in contropiede.

Al 18’ ci prova Amatucci con una bordata da fuori, troppo centrale, Moldovan inghiotte il pallone.

Doppio brivido per la Salernitana al 28’. Prima ci prova Boloca con una gran girata dal limite, Fiorillo non arriva, ma viene salvato dal palo. La palla è ancora buona per i neroverdi, cross al centro ma Tordtsved mette fuori da due passi.

Passano appena tre minuti e i padroni di casa vanno ancora vicinissimi al goal, sponda e ricamo di Mulattieri per Berardi, che batte verso la porta a pochi centimetri dal dischetto, un miracoloso Fiorillo tiene in piedi la Salernitana. L’estremo difensore si è disteso in anticipo, andando sull’intensione di Berardi, proprio come se si trattasse di un rigore.

Il Sassuolo ormai ha alzato i giri del motore e la Salernitana non riesce a uscire, solo la grande imprecisione degli uomini di Grosso, permette agli ospiti di arrivare al gong del primo tempo senza subire goal.

La ripresa

Avvio roboante di seconda frazione con occasioni da una parte e dall’altra. Pronti via e segna Mulattieri, ma il suo quarto centro in campionato viene vanificato dal VAR.

Al 50’ Berardi per il solito Mulattieri, che questa non riesce a insaccare.

Un minuto dopo risponde per la Salernitana Verde con una sontuosa rovesciata respinta da Moldovan.

Doppio cambio per la Salernitana che passa al solito 4-3-3: escono Bronn e Tello, dentro Reine-Adelaide e Braaf.

Al 63’ passa il Sassuolo con la quinta rete di Pierini, decisamente l’uomo più in forma del campionato. La Salernitana, però, si fa male da sola con un clamoroso errore di Fiorillo che regala la sfera a Berardi, da questi a Pierini, che è inesorabile dai sedici metri con un destro incrociato.

Il Sassuolo passa proprio nel momento migliore della Salernitana.

Al 70’passa ancora il Sassuolo con Pieragnolo, ma rete annullata per fallo in attacco.

Sul ribaltamento di fronte ci prova Wlodarczyk con un fendente a fil di palo. Contro-ribaltamento di fronte, servizio di Berardi per Pierini, che sbagli clamorosamente da due passi.

Partita intensissima.

All’83 la chiude il Sassuolo. Ferrari si addormenta e si fa soffiare la palla da Lauriente, uno due lungo con Berardi, che gli regala la corsa solitaria verso Fiorillo, ghiaccio nelle vene per il francese che non sbaglia e firma la sua quinta marcatura in questo campionato a

All’89, quando ormai non c’è più partita, è calcio di rigore. La scava Moro che fa 3 a 0.

Nel finale Thorstved timbra il 4 a 0.