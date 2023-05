La ricetta irresistibile del cream caramel: una dolce tentazione che vi farà innamorare al primo assaggio

Cari lettori golosi, siete pronti a deliziare il vostro palato con un dessert irresistibile? Oggi vi svelerò la ricetta del cream caramel, un dolce cremoso e caramellato che vi farà innamorare al primo assaggio.

Preparatevi ad affondare il cucchiaino in questa prelibatezza e a lasciarvi conquistare dai suoi strati di dolcezza.

Ecco come preparare il vostro cream caramel

La preparazione del cream caramel può sembrare un po’ complicata, ma in realtà è molto semplice e richiede solo pochi ingredienti comuni che si trovano facilmente in dispensa. L’importante è seguire attentamente le istruzioni per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti

200 g di zucchero

4 uova

500 ml di latte intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Un pizzico di sale

Per il caramello:

100 g di zucchero

3 cucchiai d’acqua

Procedimento

Iniziamo preparando il caramello. Versate lo zucchero e l’acqua in una padella a fuoco medio-alto. Lasciate che lo zucchero si sciolga lentamente, mescolando delicatamente per evitare che si formino grumi. Il caramello sarà pronto quando assumerà un colore dorato intenso. A questo punto, versatelo immediatamente in uno stampo per budino, distribuendolo uniformemente sul fondo. Ora, pre-riscaldate il forno a 180°C. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e omogeneo. Aggiungete il latte, l’estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Continuate a mescolare delicatamente fino a quando tutti gli ingredienti si sono ben amalgamati. Versate il composto ottenuto nello stampo precedentemente caramellato. Ponete lo stampo all’interno di una teglia più grande e riempite la teglia con acqua bollente fino a metà dell’altezza dello stampo. Questo metodo, chiamato “bagno Maria”, aiuterà il cream caramel a cuocere in modo uniforme. Infornate la teglia nel forno già pre-riscaldato e lasciate cuocere per circa 45-50 minuti, o fino a quando il cream caramel risulterà solido al tatto ma tremolante al centro. Una volta cotto, sfornate lo stampo e lasciatelo raffreddare completamente a temperatura ambiente. Poi, copritelo con della pellicola trasparente e ponetelo in frigorifero per almeno 4 ore, o preferibilmente durante la notte.

Ecco un modo carino per decorare il cream caramel

Il cream caramel può essere gustato così com’è, ma se volete aggiungere un tocco di fantasia, potete personalizzarlo con alcune decorazioni golose. Potete aggiungere una generosa spruzzata di panna montata fresca sulla parte superiore del dolce, guarnirlo con scaglie di cioccolato, frutta come fragoline o lamponi, oppure potete aggiungere una salsa di caramello extra per amplificare il sapore dolce.

Inoltre, il cream caramel si presta a variazioni creative. Potete sperimentare l’aggiunta di ingredienti come caffè, cioccolato, frutta o frutta secca per personalizzare il gusto e creare una versione unica del dessert.