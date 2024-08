La ricetta della domenica: zeppole cilentane con i fiori di zucca

Le zeppole cilentane con fiori di zucca sono un vero e proprio tesoro culinario del Cilento, un territorio ricco di tradizioni gastronomiche. Questo piatto, semplice ma gustoso, esalta il sapore delicato dei fiori di zucca, rendendolo una prelibatezza da gustare durante la stagione estiva.

Ecco la ricetta originale e tutti i segreti per prepararle in casa.

Ingredienti

500 gr di farina 00

350 gr di fiori di zucca

Un pezzetto di lievito di birra fresco

Sale q.b.

Olio extravergine d’oliva per friggere

Procedimento

Eliminare la parte verde e il pistillo dai fiori di zucca, quindi lavarli accuratamente. In una ciotola, mescolare farina, sale e lievito sciolto in poca acqua tiepida. Aggiungere gradualmente acqua fino ad ottenere un impasto morbido ma non liquido. Aggiungere i fiori di zucca all’impasto e mescolare delicatamente con le mani. Lasciare riposare l’impasto per almeno 30 minuti prima di friggerlo, per permettere al lievito di agire. Friggere le zeppole in abbondante olio extravergine d’oliva caldo fino a doratura. Scolare su carta assorbente.

Consigli per renderle croccanti

L’olio deve essere molto caldo per ottenere zeppole croccanti all’esterno e morbide all’interno.

Friggere le zeppole a porzioni piccole, in modo che cuociano in modo uniforme.

Proprietà nutritive dei fiori di zucca

I fiori di zucca sono ricchi di acqua, fibre e vitamine, in particolare vitamina C. Sono un’ottima fonte di antiossidanti e hanno proprietà antinfiammatorie. Grazie al loro basso contenuto calorico, possono essere inseriti in una dieta equilibrata.