La ricetta della domenica: involtini di melanzane ripieni

Gli involtini di melanzane ripieni sono un secondo piatto semplice e sfizioso. Possono essere farciti a piacere con verdure, salumi e persino con la pasta; noi oggi proponiamo la ricetta con prosciutto cotto, formaggio filante e pomodorini freschi.

Perfetti per un pranzo o una cena in famiglia, oppure per un aperitivo con gli amici, conquisteranno tutti i palati con la loro consistenza morbida e il gusto ricco. La ricetta, facile da seguire, prevede pochi ingredienti freschi e di stagione, valorizzando i sapori genuini della tradizione italiana.

Ingredienti

2 melanzane medie

200 g di prosciutto cotto affettato

150 g di formaggio filante (ad es. Galbanino)

200 g di pomodorini

1 cipolla piccola

1 spicchio d’aglio

Basilico fresco

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Procedimento

Lavare le melanzane e tagliarle a fette. Disporle su un vassoio, cospargerle di sale e lasciarle riposare per 30 minuti per far perdere l’acqua di vegetazione. Nel frattempo, preparare il ripieno: tritare la cipolla e l’aglio e soffriggerli in padella con un filo d’olio. Aggiungere i pomodorini tagliati a metà e cuocere per circa 10 minuti, salando e pepando a piacere. Sciacquare le melanzane e asciugarle con carta assorbente. Disporre su ogni fetta una fetta di prosciutto cotto e un pezzetto di formaggio filante. Arrotolare le melanzane formando degli involtini. Versare un filo d’olio sul fondo di una teglia da forno e adagiare gli involtini. Distribuire il sugo di pomodoro sopra gli involtini e guarnire con foglie di basilico fresco. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti o fino a doratura.

Proprietà delle melanzane

Le melanzane sono ortaggi ricchi di nutrienti benefici per l’organismo. Contengono fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, tra cui acido clorogenico, acido caffeico e antocianine. Questi composti contribuiscono a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, riducono il rischio di malattie croniche e favoriscono la digestione. Inoltre, le melanzane sono una buona fonte di potassio, magnesio e fosforo, minerali importanti per il funzionamento del sistema nervoso e muscolare.