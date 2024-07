La ricetta della domenica: cheesecake fredda all’anguria, un dolce irresistibile per l’estate

Rinfrescante e scenografica, la cheesecake fredda all’anguria è il dessert perfetto per le calde giornate estive. Un binomio irresistibile tra la cremosità della cheesecake e la freschezza del frutto estivo per eccellenza, l’anguria.

Facile da preparare e personalizzabile in base ai propri gusti, questa ricetta conquisterà il palato di grandi e piccini.

Ingredienti

Per la base 200 g di biscotti 100 g di burro fuso

Per la crema 300 g di formaggio fresco spalmabile 200 g di panna fresca liquida 100 g di zucchero semolato 10 g di gelatina in fogli 1 succo di limone

Per la gelatina d’anguria 500 g di anguria già pulita 8 g di colla di pesce Poche gocce di succo di limone Gocce di cioccolato per decorare (facoltativo) Colorante alimentare verde (facoltativo)



Preparazione

Preparare la base

Tritare finemente i biscotti e mescolarli con il burro fuso. Foderare uno stampo a cerniera con carta forno e pressare il composto di biscotti sul fondo, creando uno strato uniforme. Compattare bene e riporre in frigorifero per 30 minuti.

Preparare la crema

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In una ciotola capiente, lavorare il formaggio spalmabile con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungere la panna fresca e il succo di limone e mescolare delicatamente. Scaldare un cucchiaio di panna e sciogliervi la gelatina strizzata. Unire la gelatina sciolta al composto di formaggio e mescolare bene. Togliere lo stampo dal frigorifero e versarvi la crema di formaggio. Livellare la superficie con una spatola e riporre in frigorifero per almeno 2 ore. Frullare la polpa di anguria e filtrarne il succo. In un pentolino, scaldare il succo di anguria con lo zucchero e il succo di limone. Aggiungere la colla di pesce ammollita e strizzata e mescolare fino al completo scioglimento. Lasciare intiepidire leggermente.

Se si desidera un effetto scenografico, dividere la gelatina d’anguria in due parti e colorare una metà con il colorante alimentare verde. Versare la gelatina d’anguria bianca sulla crema di formaggio e riporre in frigorifero per 30 minuti. Una volta rassodata, versare la gelatina d’anguria verde sopra la bianca e livellare la superficie. Decorare con gocce di cioccolato (facoltativo) e riporre in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte.

Togliere la cheesecake fredda all’anguria dallo stampo e decorare a piacere. Servire fresca e godersi il connubio perfetto tra la cremosità della cheesecake e la freschezza dell’anguria.

Proprietà nutritive dell’anguria

L’anguria è un frutto ricco di acqua, vitamine e minerali, perfetto per l’estate.

Contiene vitamina A, C, B6, potassio e magnesio. È inoltre una buona fonte di licopene, un antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. L’anguria è un frutto rinfrescante e idratante, ideale per combattere il caldo estivo e mantenere il corpo in salute.