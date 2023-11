La ricetta: delizioso rotolo di pan di spagna con panna e mandarini

Se sei alla ricerca di un dessert che possa deliziare il tuo palato con un mix irresistibile di morbidezza, dolcezza e freschezza, non cercare oltre. Il rotolo di pan di Spagna con panna e mandarini è la scelta perfetta per chi desidera concludere un pasto con una nota memorabile. Questa ricetta è facile da preparare, ma il risultato è straordinario, sia in termini di sapore che di presentazione. Quindi, indossa il tuo grembiule e mettiamoci al lavoro!

Ingredienti

Per il Pan di Spagna: 4 uova 120 g di zucchero 120 g di farina 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per il ripieno: 300 ml di panna da montare 3 cucchiai di zucchero a velo 4 mandarini, sbucciati e divisi in spicchi

Per la decorazione: Zucchero a velo Scorza grattugiata di un mandarino



Procedimento

Preriscalda il forno a 180°C e fodera una teglia da forno rettangolare con carta da forno. Inizia preparando il pan di Spagna. In una ciotola, sbatti le uova e lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungi l’estratto di vaniglia e mescola bene. Aggiungi la farina setacciata nella ciotola con il composto di uova e zucchero. Mescola delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto, assicurandoti di non smontare il composto. Versa il composto nella teglia preparata e livellalo con cura. Inforna per circa 12-15 minuti, o finché il pan di Spagna è dorato e rimbalza al tatto. Nel frattempo, prepara il ripieno. Monta la panna con lo zucchero a velo fino a ottenere una consistenza ferma ma morbida. Assicurati di non montarla troppo, altrimenti diventerà granulosa. Quando il pan di Spagna è cotto, svolgilo delicatamente su un canovaccio umido. Spalma uniformemente la panna montata sulla superficie, quindi distribuisci i mandarini sbucciati in modo uniforme sulla panna. Con l’aiuto del canovaccio, arrotola il pan di Spagna in modo da ottenere un bel rotolo. Lascia il giunto verso il basso e trasferisci il rotolo su un piatto da portata. Cospargi il rotolo con zucchero a velo e scorza di mandarino grattugiata per una nota extra di freschezza. Copri il rotolo con pellicola trasparente e mettilo in frigorifero per almeno un’ora per consentire al tutto di raffreddarsi e insaporirsi. Quando sei pronto per servire, taglia il rotolo a fette spesse e gustalo! Sarai immediatamente conquistato dal connubio di pan di Spagna soffice, panna dolce e mandarini freschi.

Perfetto per ogni occasione

Questo rotolo di pan di Spagna con panna e mandarini è perfetto per qualsiasi occasione, dalle feste di compleanno alle cene speciali. La combinazione di dolcezza e freschezza lo rende un dessert estivo ideale, ma è delizioso in qualsiasi momento dell’anno. Quindi, prepara questa prelibatezza e lasciati trasportare dalla sua bontà!