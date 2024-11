La Provincia di Salerno sostiene Valencia: partita la macchina della solidarietà

La Provincia di Salerno si mette in moto per sostenere gli alluvionati di Valencia. Piccoli alunni delle scuole del territorio, le loro famiglie, i liberi cittadini e le associazioni. In tanti hanno risposto all’appello lanciato solo qualche giorno fa per dare una mano ai cittadini di Valencia che stanno vivendo un momento molto difficile e molti anche da Eboli e dalla Piana del Sele hanno contribuito a mettere in moto la macchina della solidarietà.

Questa mattina la conferenza di presentazione presso il “Centro di raccolta generi di prima necessità per Valencia” allestito nella zona industriale di Contursi Terme, in una area dell’azienda Benincasa che ha fortemente contribuito all’iniziativa e che ha fatto da collante tra le varie realtà impegnate.

Insieme al sindaco di Contursi Antonio Briscione e al Presidente Svimar Giacomo Rosa, e alcuni rappresentanti di Comuni di Benevento, Avellino e della Calabria anche il Sindaco di Eboli Mario Conte accompagnato dal caponucleo della Protezione civile Saverio De Caro e da alcuni volontari.