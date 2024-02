La Pro Loco di Albanella organizza una manifestazione a sostegno degli agricoltori

“La Pro Loco Albanella, su proposta ed in collaborazione dei lavoratori del settore agricolo organizza una manifestazione di sensibilizzazione e solidarietà con gli agricoltori Venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 18:30 in Piazza Martiri del lavoro a Matinella di Albanella. La manifestazione ha come obiettivo il voler stare vicini al agricoltori che in questi giorni hanno intrapreso azioni di lotta in difesa di un settore che in un modo od in un altro coinvolge ed interessa ognuno di noi ed il nostro Diritto di avere buon cibo.

Un’iniziativa di sensibilizzazione

La manifestazione, nella sua semplicità, vuole sensibilizzare e stimolare l’attenzione su ciò che sta capitando e cercare di capirne di più ascoltando proprio da chi è in cammino per la protesta.

Il programma

La manifestazione, con il Patrocinio del Comune di Albanella, presenta il seguente programma di interventi Un intervento del Sindaco del Comune di Albanella dr. Renato Iosca; Un intervento del Prof. Gaetano Ricco, Storico, che ci farà apprezzare come sia forte il legame della terra e la Storia della nostra Albanella un collegamento con il presidio dei trattori di Battipaglia per sentire dalla viva voce cosa sta accadendo ed a che punto è la lotta

E’ un appuntamento per gli adulti e dedicato soprattutto a tutti i ragazzi. E’ un’occasione importante per dimostrare la nostra Solidarietà con la presenza in piazza Per il nostro presente, per il nostro futuro, per la nostra terra!”