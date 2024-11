La Polisportiva Basket Agropoli trova la prima vittoria esterna

I delfini della Polisportiva Basket Agropoli superano Forio per 90-86 trovando la seconda vittoria di fila, la prima lontano dal “ Pala Di Concilio”.

La gara

La formazione Cilentana, orfana del proprio coach Montemurro, si presenta ad Ischia con Adamo a sostituirlo.

Nel primo quarto la partita è molto equilibrata e ai canestri di Di Mauro Lybaek e Borrelli, gli avversari rispondo colpo su colpo, fissando il parziale sul 26-24.

Nel secondo quarto, parte meglio Forio che grazie alle tante triple piazza un parziale di 12-2; l’Agropoli prova a reagire con la tripla di Tempone e i canestri dal campo di Di Mauro e Lybaek, portando il risultato sul 50-42 al termina della prima frazione.

Nella ripresa l’Agropoli cambia marcia trascinata dal suo capitano Palma che fornisce assist per Tempone e realizza le triple che portano la squadra ospite in vantaggio. In difesa Engow e compagni non si fanno sorprendere dagli schemi avversari e mantengono le distanze fino al 58-64 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo quarto la partita torna in perfetto equilibrio con l’Agropoli che comincia meglio con le triple di Di Mauro e i canestri dal campo di Borrelli, poi arriva perentoria la reazione di Forio che rientra prepotentemente in partita fino a portare l’incontro sul risultato di 77-77, dunque overtime.

Nel supplementare la Polisportiva Basket Agropoli parte benissimo con Tempone che dalla lunetta è infallibile, Forio sembra perdere le energie per reagire e Agropoli ne approfitta con Lybaek e Borrelli allungando fino al risultato finale di 86-90.

Prima vittoria esterna per la Polisportiva Basket Agropoli che da continuità ai propri risultati.