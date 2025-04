La Polisportiva Basket Agropoli si aggiudica gara uno dei play-off contro Sarno

I delfini si impongono al “Pala Finamore” contro la Virtus Sarno per 54-57, andando in vantaggio nella serie play off.

La gara

Il primo quarto è molto equilibrato con l’Agropoli che passa avanti con i canestri di Palma, Di Mauro e Lepre. Sarno reagisce e il primo quarto termina con il risultato di 14-16.

Nel secondo quarto escono fuori i padroni di casa e allungano sui delfini. L’Agropoli rientra in gara con i canestri di Eghnow e Palma andando a riposo sul risultato di 27-28.

Nel terzo quarto i ritmi si alzano e Sarno inizia a trovare diversi punti dalla distanza allungando sull’Agropoli. I delfini rientrano prepotentemente in partita con Lepre e Palma che trascinano la Polisportiva fino al 41-43.

Nell’ultimo tempo la squadra di coach Ciociola gestisce il risultato, aumentando la pressione difensiva e grazie ai contropiede con Tempone e Lepre chiude la partita con il risultato di 54-57.

Grande vittoria per la Polisportiva Basket Agropoli che si aggiudica gara 1 contro la Virtus Sarno: adesso la serie passa al “Pala Di Concilio” con la possibilità per i delfini di chiudere già il discorso qualificazione.