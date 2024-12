La Polisportiva Basket Agropoli perde l’ultima dell’anno

Al “Pala Di Concilio” passa la Pallacanestro Cercola che si impone con il risultato di 78-97 sulla Polisportiva Basket Agropoli.

La gara

Nel primo quarto partono meglio gli ospiti, poi dopo un inizio bloccato i delfini provano a rientrare in partita con i canestri di Egwoh e le triple di Borrelli e Di Mauro, ma il risultato al termine è di 20-26.

Nel secondo quarto Cercola prende il largo mettendo a segno svariate triple senza trovare l’opposizione della difesa dell’Agropoli. La squadra di Coach Ciociola dopo un momento di grande difficoltà prova a rientrare in partita con la tripla di Palma e i canestri di Marino, ma il punteggio al termine del secondo quarto è di 36-59.

Nella ripresa il copione non cambia con la squadra di casa che fatica a entrare in partita e Cercola ne approfitta gestendo l’incontro, per i delfini prova a dare una scossa Norci conquistando palloni e rimbalzi, ma il parziale al termine del terzo quarto è di 55-75.

Nel finale Cercola continua a gestire la partita con la Polisportiva Basket Agropoli che fatica a rientrare in partita, sbagliando tanti possessi e innervosendosi con alcuni dei suoi giocatori; l’ultimo a mollare è Palma ma non basta, la partita termina con il risultato di 78-97.