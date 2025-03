La Polisportiva Basket Agropoli ospita il Casal di Principe | VIDEO

Dopo la battuta d’arresto sul parquet della Virtus Sarno, la Polisportiva Basket Agropoli torna a giocare al “Pala Di Concilio”, ospitando il Casal Di Principe.

Il tecnico Ciociola ha presentato la sfida alla squadra Casertana sottolineando la difficoltà dell’impegno: “Veniamo da una sconfitta che ha lasciato un pò l’amaro in bocca, proveremo a ripartire cercando di trovare la vittoria contro Casal Di Principe”, inoltre ha aggiunto il tecnico: “Vogliamo confermare la crescita delle ultime settimane e scalare posizioni in classifica in vista della lotta ai play-off”.

La Polisportiva Basket Agropoli sarà chiamata all’ennesima prova di maturità per cercare di consolidare la propria posizione in classifica.