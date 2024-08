La Polisportiva Basket Agropoli annuncia un nuovo acquisto

Arriva la seconda ufficialità per la Polisportiva Basket Agropoli. Si tratta di Christian Alfieri, giovane playmaker classe 2006 che andrà ad aumentare le scelte nel roaster di coach Montemurro.

Il giovane cestista potrà essere una scelta in più e sarà affiancato all’esperto Borrelli.

Il curriculum di Christian Alfieri

Classe 2006 e alto 1.83m, il giocatore si unirà alla prima squadra e alla Under 19 Gold.

Christian Alfieri, arriva alla Polisportiva Basket Agropoli dopo aver giocato una stagione di alto livello in Serie C con la Invicta 93cento.

Durante la scorsa stagione, ha mostrato tutto il suo potenziale, realizzando un massimo di 20 punti in una singola partita di Serie C, e contribuendo in maniera significativa alle fortune della sua squadra.

Il suo percorso di crescita è stato ulteriormente confermato nel campionato di eccellenza giovanile, dove ha rappresentato il Parma Basket Project, mettendosi in luce per la sua determinazione e capacità di lettura del gioco.