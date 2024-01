La Polisportiva Basket Agropoli annienta Pozzuoli e va in finale

Troppa Polisportiva Basket Agropoli per questo Pozzuoli, l’incontro termina 61-93, con i delfini che guadagnano il pass per la finale di Coppa Campania Regionale.

La Partita

L’incontro non è mai messo in discussione con la Polisportiva Basket Agropoli che domina dall’inizio alla fine.

Il primo quarto si apre con Di Mauro che piazza un paio di triple che portano subito l’Agropoli a chiudere il primo quarto con il punteggio di 13-18.

Il secondo quarto, Pozzuoli prova a rientrare in partita grazie alle triple di Orefice, ma i delfini non escono dall’incontro e rispondono colpo su colpo, alla fine del secondo quarto il risultato è di 30-42.

Nella ripresa la Polisportiva Basket Agropoli

viene trascinata letteralmente da Borrelli che mette a referto più di trenta punti totali e guida la sua squadra all’allungo decisivo, nell’ultimo quarto c’è gloria anche per i giovani di coach Barbuto che fanno rifiatare le prime linee e mantengono il risultato con largo distacco.

Termina così l’incontro 61-93 per la Polisportiva Basket Agropoli che vola in finale di Coppa Campania Regionale.

In attesa di conoscere l’altra finalista che uscirà dall’altra semifinale tra Maddaloni e Aversa, l’orario e la location sono già confermate, domenica 14 Gennaio sempre al “Pala Vesuvio”.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza Agropolese che è riuscita a portare l’unica squadra della provincia di Salerno in una finale di questa competizione.