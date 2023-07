La Messa ci invita a fare un bagno, sì ma di umiltà…

Questa settimana dire la Domenica significa tuffarsi in un bagno… di umiltà. La vera ricchezza infatti è data dall’essere piuttosto che dall’apparire. È così che per bagnarci all’acqua della vita vera dobbiamo lasciare che gli “schemi” del mondo siano sostituiti nel nostro cuore dalla presenza di Cristo che dà alla nostra vita ben altre priorità e ben altri valori guida. L’unico modo per farlo è lasciarsi sovrastare dalla grazia accettando l’idea di non poter controllare o possedere Dio e la Sua Verità con le sole nostre forze e abilità.

Farsi piccoli per essere più accoglienti: è questo l’unico modo per conoscere autenticamente il Signore.