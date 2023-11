La lunga giornata dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina tra danni del maltempo ed un incendio in abitazione

Una giornata intensa di lavoro quella vissuta ieri dai Vigili del Fuoco di Sala Consilina. Dopo essere stati impegnati con i danni provocati dal maltempo, con la caduta di un albero e poi con una copertura di un’abitazione divelta a causa del vento forte a Sassano, sono intervenuti anche nel centro cittadino di Polla. Da una palazzina sempre a causa del maltempo sono cadute delle grondaie e dei calcinacci finiti anche sopra un’automobile che è rimasta danneggiata. Fortunatamente in tutti gli episodi nessuno è rimasto ferito.

Incendio in abitazione

Ma non è finita qui. Perché in serata sempre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri sono stati impegnati nel domare un incendio che ha avvolto un’abitazione a Sala Consilina in via Madonna del Monte. All’interno della casa vi erano anche due bombole a gpl.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le bombole e a domare il rogo che ha avvolto l’abitazione provocando diversi danni. Ed in tarda serata da Sala Consilina si sono spostati a Padula dove è in corso la ricerca di una persona che non ha dato notizie di sè da alcune ore.

Una giornata intensa che si spera si concluda nel migliore dei modi.