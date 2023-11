La grande vela protagonista a Sapri

Il suggestivo campo di regata di Sapri, incastonato nel Golfo di Policastro, palcoscenico del prestigioso Campionato Italiano di Vela Classe ILCA Master nel 2024. Questo evento sportivo, inserito annualmente nel calendario velico nazionale FIV, è dedicato alla classe velica monotipo ILCA, tra le più diffuse a livello mondiale.

Una tradizione di eccellenza e partecipazione

La competizione attrae ogni anno oltre 100 atleti della categoria master provenienti dai principali circoli velici italiani. Nell’edizione del 2023, svoltasi a Marsala lo scorso luglio, i timonieri della classe hanno accolto favorevolmente la candidatura avanzata dal Circolo Nautico Sapri. Dopo le location di Palermo nel 2020, Rimini nel 2021, Agropoli nel 2022 e Marsala nel 2023, Sapri è pronta a prendere il testimone per l’edizione del prossimo anno.

Comune di Sapri a sostegno dell’organizzazione

Per consolidare la candidatura, il Comune di Sapri ha deliberato il suo sostegno all’organizzazione del Campionato Italiano ILCA Master 2024. La proposta è giunta attraverso la Federazione Italiana Vela Comitato V ZONA, in collaborazione con il Circolo Nautico locale, che celebra il suo cinquantesimo anno di attività. La Giunta Comunale ha concesso la disponibilità dell’Ente ad ospitare l’evento lungo il proprio litorale.

Il Comune di Sapri ha ulteriormente confermato il suo impegno concedendo il Patrocinio dell’Ente e annunciando la prontezza nel costituire un tavolo tecnico. Questo tavolo avrà l’obiettivo di condividere un progetto organizzativo completo, il quale non solo garantirà il successo dell’evento sportivo, ma costituirà anche un’opportunità significativa per la promozione turistica della città. Con il campo di regata di Sapri come scenario, il Campionato Italiano ILCA Master 2024 si preannuncia come un appuntamento di grande risonanza nel panorama velico nazionale.

«La città di Sapri, grazie alle attività cinquantennali del CNS, vive da sempre un connubio indissolubile con con il mondo della vela – dichiara il sindaco di Sapri Antonio Gentile – la vela che in tutte le sue specialità riveste importanza non solo come sport ma anche e soprattutto come palestra di vita, tradizione e rispetto della risorsa mare. Come amministrazione abbiamo accolto con grande interesse la candidatura della nostra città ed abbiamo deciso di partecipare concedendo il nostro patrocinio e rappresentando la volontà di collaborare con l’organizzazione dell’evento per il corretto svolgimento. Viva la vela, buon vento a tutti».