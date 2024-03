“La Giornata delle Eccellenze”: l’evento orginizzato dal Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro

“La Giornata delle Eccellenze”, è con questo titolo che il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro ha voluto dedicate questa mattinata alle eccellenze professionali del Cilento. A coloro che sono partiti dalle scuole del Cilento e del Golfo di Policastro per raggiungere i loro sogni e occupare posizioni di prestigio in tutta Italia. E non solo.

Tra le eccellenze, la presenza di giovani che dopo un lungo percorso formativo hanno deciso di rientrare e mettere radici proprio nel Cilento.

Diversi I racconti che hanno appassionato i numerosi studenti presenti all'Auditorium comunale di Sapri. Ed è proprio a loro che è stata dedicata la seconda parte della giornata con la presentazione di una borsa di studio dedicata alla memoria del giovane Manuel Accardi, ideata dal Rotary Club Sapri – Gildo di Policastro e dall'artista Angelo Accardi.