La Gelbison travolge l’Atletico Lodigiani

Termina 4-0 per I Cilentani la gara del “Vaudano” contro là Lodigiani. Poker rossoblu grazie alle reti di Croce, Gallo, Salzano e Dambros.

La gara

La Gelbison comincia subito forte e con Coscia ha subito un occasione, ma l’esterno calcia alto. Al 22’ azione da quinto a quinto con Kosovan che serve Coscia che di testa spedisce alto; continua il monologo cilentano al 32’ Kosovan si mette in proprio ma conclude alto.

Nuova opportunità al 37’ quando Prado sbaglia una sorta di rigore in movimento calciando fuori.

L’episodio che sblocca l’incontro arriva al 45’ quando Golfo viene atterrato in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi è penalty; dal dischetto va Croce che realizza calciando centrale per l’1-0.

Termina così il primo tempo con il risultato di 1-0 .

Nella ripresa la Gelbison continua ad attaccare e al 61’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Gallo trova la deviazione di testa per il 2-0.

L’Atletico Lodigiani al 65’ va vicinissima al goal con Perrotta che direttamente da calcio di punizione colpisce il palo, poi sulla ribattuta Tirelli colpisce nuovamente il palo ad Apsits battuto.

La Gelbison al 72’ chiude l’incontro con Salzano che da fuori area piazza un tiro rasoterra nell’angolo alla destra del portiere per il 3-0.

All’89’ arriva anche la rete del definitivo 4-0 grazie al pallonetto di testa di Dambros che mette la parola fine all’incontro.