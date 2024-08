La Gelbison è pronta all’esordio stagionale

La Gelbison si prepara alla prima uscita stagionale. Domenica presso lo Stadio Comunale di Palma Campania, alle ore 16:00, andrà in scena la prima partita di Coppa Italia di Serie D, con la Palmese.

Dopo la presentazione in piazza “Vittorio Emanuele” e tanti proclami da parte di tutta la dirigenza è arrivato il momento di fare sul serio; subito un impegno ostico per la compagine di Mister Galderisi che andrà ad affrontare la formazione del tecnico Teore Grimaldi che nella scorsa stagione ha compiuto una vera è propria impresa nel girone di ritorno, salvandosi con un paio di giornate di anticipo, dopo una partenza non certo eccellente.

Tante le curiosità nel vedere il primo undici rossoblù che scenderà in campo, di sicuro si ripartirà dalle certezze della passata stagione, ossia Manzo De Pasquale Kosovan e il capitano Croce. Il reparto difensivo sarà sicuramente il più attenzionato, visto lo stravolgimento totale di tutti gli uomini che componevano la linea difensiva; dalle prime indicazioni probabile l’uso della difesa a quattro, ma non è da escludere anche una possibile difesa a tre.

Insomma la Gelbison sarà tutta da scoprire, ma l’unica certezza è che il presidente Puglisi ha ambizioni di voler tornare quanto prima tra i professionisti.

Nell’ultimo scontro tra le due compagini, ha avuto la meglio la Palmese imponendosi con un netto 4-2.due gironi differenti.