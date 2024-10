La Gelbison agguanta il pari nel finale

Termina 1-1 il derby campano tra F. Puteolana e Gelbison, a Marotta risponde Croce.

La gara

La partita comincia con la squadra di casa che spinge subito sull’acceleratore e al 14’ l’incontro si sblocca con il colpo di testa di Marotta, sugli sviluppi di calcio piazzato, sempre la Puteolana si fa vedere in avanti con delle occasioni pericolose, sventate da due ottimi interventi di Tartaro.

La Gelbison non riesce a reagire e il pallino del gioco resta in mano alla squadra di casa che controlla senza subire nulla.

Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Nella ripresa mister Galderisi opta per qualche cambio cercando di far cambiare atteggiamento alla propria squadra, la partita continua sull’equilibrio con la Puteolana che difende la rete di vantaggio maturata nel primo tempo.

L’incontro cambia nuovamente all’82’ quando su un pallone di Golfo in area di rigore, Croce con il controllo elude l’intervento di due avversari, supera anche il portiere e sigla la rete del pareggio.

Nei minuti finali la Gelbison si riversa in avanti dopo aver trovato il pareggio, ma il risultato non cambia.

Termina 1-1 l’incontro, con la Gelbison che trova un punto prezioso nel finale.