La “Festa del Pescato di Paranza” a Santa Maria di Castellabate trionfa con un grande successo

La 12ª edizione della “Festa del Pescato di Paranza” tenutasi a Santa Maria di Castellabate ha registrato migliaia di visitatori in tre serate. L’evento, organizzato dall’associazione Punta Tresino con il supporto di Friol e i patrocini di enti prestigiosi, si è svolto per la prima volta nella splendida cornice di Villa Matarazzo.

Pescato di paranza e piatti prelibati

Il pescato di paranza, con triglie, occhialoni, gamberi e totani, è stato il protagonista dell’evento, preparato in una padella gigante di dimensioni straordinarie: 26 metri di lunghezza per 4 metri di diametro. Nella sua preparazione sono stati utilizzati ben 3mila litri di olio Friol. Oltre al pescato di paranza, sono stati apprezzati anche il panuozzo con il polpo e altri piatti deliziosi, come gli spaghetti con la colatura delle alici di Cetara, le trofie al pesto, la pizza fritta e le zeppole con le alici.

Show-cooking, laboratori e spettacoli

Nelle prime due serate, pescatori e chef locali si sono esibiti in show-cooking tematici per celebrare la tradizione marina e la pesca locale. Inoltre, sono stati organizzati laboratori artigianali, spettacoli musicali e un’esperienza unica: la possibilità di salire sulla mongolfiera per ammirare la vista privilegiata della splendida Villa Matarazzo.

Un evento atteso dopo la pandemia

Il direttore organizzativo, Giovanni Pisciottano, commenta che la presenza di migliaia di persone nelle tre serate dimostra l’attesa generale per la festa dopo gli anni di interruzione a causa della pandemia. Oltre ai numeri da record, l’iniziativa si distingue per attirare molte persone nel territorio di Castellabate, offrendo loro l’opportunità non solo di gustare il pescato di paranza, ma anche di visitare le bellezze locali. La location unica e la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e del nuovo Forum delle Associazioni di Castellabate hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.

Eventi correlati e partnership tecnica

In concomitanza con la festa, si è svolta la finalissima del “Campania Festival – Concorso Nazionale Canoro”, riservato ai talenti emergenti, con ospiti e cabarettisti di rilevanza nazionale. Inoltre, sono state organizzate serate di balli di gruppo e un weekend dedicato al gruppo motociclistico Free Chapter Cilento. Infine, Convergenze SpA SB è stata il partner tecnico della “Festa del Pescato di Paranza” anche quest’anno.