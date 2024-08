La devastazione provocata dall’incendio a “Costa Cucchiara” a Polla realizzate dal drone della Gopi Protezione Civile

“In seguito alla recente ricognizione effettuata con il drone della G.O.P.I di Polla Protezione Civile sull’incendio di Costa Cucchiara a Polla, voglio richiamare l’attenzione su quanto accaduto e sulle sue drammatiche conseguenze. Come dimostra il video, la vastità dell’incendio è impressionante e testimonia la malvagità e la stupidità dell’essere umano, che è riuscito a provocare un danno così ingente al nostro territorio”. E’ quanto scrive Angelo Caso, della G.O.P.I. Protezione Civile di Polla.

“Il nostro impegno quotidiano nel monitorare e tutelare l’ambiente è costante e ci auguriamo di poter prevenire simili eventi in futuro. Tuttavia, è fondamentale che anche i cittadini collaborino attivamente: vi invitiamo a segnalarci tempestivamente qualsiasi segnale di incendio, affinché insieme possiamo proteggere il nostro patrimonio naturale. In prossimità del periodo di Ferragosto, desidero sottolineare un messaggio cruciale: vi esortiamo a non accendere fuochi durante le escursioni in montagna. Le condizioni attuali rappresentano un alto rischio di incendi e la prudenza è assolutamente necessaria”.