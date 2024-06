La comunità di Eredita ricorda Gaetano Abbruzzese con il terzo memorial bikers

La comunità di Eredita si riunisce per ricordare Gaetano Abbruzzese, scomparso nel giugno del 2016. L’iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Riders Cilento, che ha promosso il terzo memorial dedicato allo sfortunato operaio cilentano. L’appuntamento è per sabato 22 giugno. Dopo la Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Eredita, in programma alle ore 20, è previsto un raduno di Bikers sempre nella frazione del comune di Ogliastro Cilento.

Gaetano Abbruzzese, infatti, era un amante delle due ruote. Il 17 giugno del 2016 era a bordo del suo trattore, intento a lavorare in un terreno agricolo. All’improvviso, però, il mezzo scivolò in un torrente, si ribaltò e schiacciò il 52enne. Nonostante i soccorsi, purtroppo il cuore di Gaetano Abbruzzese non resistette all’incidente. Già nel giorno delle esequie, gli amici bikers organizzarono un corteo di Harley Davidson che accompagnò il feretro fino al cimitero per la sepoltura. Da tre anni, il Gruppo Riders Cilento ha scelto di promuovere un memorial per ricordarlo.

L’evento nacque per caso in una sera di inizio estate, quando gli amici di sempre decisero di promuovere l’iniziativa per ricordare degnamente Gaetano Abbruzzese. L’iniziativa si ripeterà il 22 giugno.