La Clinica ICM di Agropoli compie 50 anni. Sabato i festeggiamenti al De Filippo

Sabato 18 marzo, il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli sarà il palcoscenico dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dell’ICM – Istituto Clinico Mediterraneo SpA, precedentemente noto come Casa di Cura Malzoni di Agropoli.

La Clinica, già Casa di Cura Malzoni, un’importante realtà per il territorio

La clinica, sin dalle sue origini, è stata un’importante realtà nel settore sanitario del territorio, diventando un centro di riferimento per la città di Agropoli e il circondario del Cilento.

In questi cinquant’anni di attività, grazie ai suoi reparti e servizi, l’ICM ha erogato oltre mezzo milione di prestazioni sanitarie e ha dato la possibilità a più di 50.000 bambini di venire alla luce. La clinica si è sempre distinta per l’impegno e l’aggiornamento professionale, la continua attenzione alle innovazioni medico-scientifiche e alla ricerca clinica, nonché per la competenza e l’umanizzazione, puntando sempre al benessere dei propri utenti.

Gli interventi

All’evento interverranno: Il Dott. Roberto Mutalipassi, Sindaco della Città di Agropoli – L’Avv. Francesco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno – Il Dott. Enrico Coscioni, Presidente dell’AGENAS – Il Dott. Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed – Il Prof. Carmine Malzoni, Presidente della Villa dei Platani Clinica Malzoni di Avellino – l’On. Aldo Patriciello, Deputato al Parlamento Europeo.

Gli organi di stampa sono invitati a prendere parte alla cerimonia.