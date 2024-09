La carica dei seicento invade le strade di Polla per la XVI edizione della Strapollese

Ali Akinou dell’ Asd Carmax Camaldolese ha vinto la 16esima Strapollese nella categoria maschile, Francesca Palomba, della Caivano Runners, in quella femminile. E’ stata una edizione da record per la dieci chilometri di Polla che ha visto ai nastri di partenza circa 600 podisti provenienti da diverse regioni. Akinou ha chiuso la gara in 32 minuti e 33 secondi.

Nel maschile al secondo posto Ferdinando Bassano dell’atletica Isaura Valle dell’ Irno, bronzo per Daniele Russo dell’Asd Carmax Camaldolese. Nella gara femminile Filomena Palomba è d’argento, Cristina Gogna terza.

Riccardo Volpe è stato il primo tra i pollesi. Prima della partenza c’è stato un minuto di silenzio per Franca Carrazza, la pediatra di Polla deceduta nei giorni scorsi e appartenente alla grande famiglia della Podistica pollese. L’evento è stato organizzato dalla Podistica Pollese guidata dal presidente Rino di Leo e gode di numerosi patrocini e supporter che rendono la gara valdianese tra le più ambite del territorio.