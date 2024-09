La Calpazio viene travolta dalla Virtus Serino

Altro ko per la Calpazio di mister Cerrato che non riesce a sbloccare lo 0 dalla classifica, in un match dove i punti valgono doppio per l’obiettivo salvezza. La squadra di Capaccio Capoluogo viene travolta dalla Virtus Serino.

Il match

L’incontro si mette subito in discesa per la squadra di casa che sblocca l’incontro grazie a Passariello. La Calpazio prova a reagire ma si sbilancia troppo e la squadra di casa raddoppia con De Filippo.

Nella ripresa la Virtus Serino controlla l’incontro e colpisce ancora con De Filippo per il 3-0, dopo la terza rete la squadra di casa gestisce il risultato senza correre nessun rischio.

Termina così con il risultato di 3-0 l’incontro, con la Calpazio che continua a restare sul fondo della classifica a quota 0 punti.