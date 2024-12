La Calpazio viene sconfitta dalla Virtus Junior Stabia

Non basta l’avvicendamento in panchina di mister Nastri con il nuovo tecnico Viscido, la Calpazio contro la Virtus Stabia subisce la terza sconfitta consecutiva.

La gara

L’incontro viene dominato dalla squadra di casa che nella prima frazione va più vicina al goal sia con Evacuo che con Sabatini. Proprio l’attaccante appena arrivato dall’Ebolitana (Evacuo), nella prima frazione potrebbe portare in vantaggio la Virtus, ma dal dischetto sbaglia e si rimane sullo 0-0.

Nella ripresa continua a spingere la Virtus Junior Stabia che trova la rete del vantaggio con Lettieri e poi consolida il successo con Sabatino che realizza il definitivo 2-0.

Vittoria importante per la Virtus Junior Stabia che continua a inseguire il sogno promozione, per la Calpazio continua il momento negativo e la posizione di classifica sembra sempre più proibitiva per la lotta alla salvezza.