La Calpazio resiste un tempo, poi passa il Victoria Marra

Al “Vaudano” la Calpazio viene sconfitta con il risultato di 1-3, dopo una partita che aveva visto i granata protagonisti sopratutto nella prima frazione.

La cronaca

Nel primo tempo la partita è equilibrata con entrambe le squadre che provano a portare l’intera posta in palio a casa, passa in vantaggio la Calpazio con una rete di Bellizzio. Risponde poco dopo il Victoria Marra con il suo centravanti Chiacchio (ex di giornata); al termine della prima frazione il risultato è di 1-1.

Nel secondo tempo la Calpazio prova il tutto per tutto per portare a casa una vittoria che manca da tantissimo tempo, ne approfitta però in ripartenza la squadra ospite che mette a segno prima l’1-2 e poi la rete del definitivo 1-3 che condanna la Calpazio all’ennesima sconfitta stagionale.

Tre punti importanti per il Victoria Marra che continua a mantenere aperte le speranze salvezza, per la Calpazio è sempre più buio pesto.