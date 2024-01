La Calpazio cala il tris nella vittoriosa trasferta con il Faiano

Troppa Calpazio per il Faiano 1965.

Al “XXIII giugno 1978” di Pontecagnano vittoria assolutamente meritata per i granata di patron Miglino, che superano per tre reti a zero i padroni di casa.

Primo tempo

Nella trasferta di Faiano due cambi di formazione rispetto alla gara con la Pro Sangiorgese per mister Santosuosso con Volpe e Borsa nell’undici titolare, forfait all’ultimo per Di Genio.

Dopo quaranta secondo ci prova Chiacchio ma la sua conclusione è alta.

Al 10′ è Cappa a salvare i suoi con un super intervento su Di Martino dopo una deviazione beffarda di Maiese.

Al quarto d’ora è il turno di bomber Margiotta, il suo colpo di testa da buona posizione termina alto.

La prima grande occasione al 29′ quando ancora Margiotta di testa chiama all’intervento Coppola, con l’estremo difensore di casa che riesce a spedire la sfera sul palo.

Al 34′ Borsa spreca tutto provando un pallonetto dopo aver recuperato un gran pallone.

Quattro minuti più tardi ancora Calpazio, con Chiacchio che trova in area Monzo, la conclusione del centrocampista però centra in pieno la traversa.

Non si sblocca il match all’intervallo il punteggio è di zero a zero.

Secondo tempo

Passano soltanto tre minuti ed è Borsa con un eurogol a sbloccare la gara. Il destro da fuori è imprendibile per il portiere Coppola.

Avvio sprint dei capaccesi che trovano addirittura il raddoppio al 10′ con Margiotta.

Il bomber sfrutta l’assist del centrocampista Di Lascio ed un errore della difesa per depositare facilmente in rete.

Al 15′ la reazione del Faiano con Strianese ma ancora una volta Cappa non si fa sorprendere.

Subito dopo il primo cambio negli ospiti con Mastrogiacomo al posto di un buon Volpe.

Alla mezz’ora Di Lascio sfiora la rete direttamente da calcio d’angolo.

A due minuti dal termine ancora Margiotta con il destro supera il portiere per il tris degli uomini di Santosuosso e la sua personale doppietta.

Nel recupero Spagnuolo va vicino al poker con uno scavetto che colpisce la parte alta della traversa.

Al triplice fischio può gioire la Calpazio che dopo la seconda vittoria consecutiva vola a quota 31 punti in classifica.