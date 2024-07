La Battipagliese riparte dall’Eccellenza: confermato il tecnico Calabrese

La Battipagliese1929 inizierà la prossima stagione partendo dall’Eccellenza. Le “Zebrette” conquistano il pass per il massimo campionato regionale acquisendo il titolo sportivo del Giffoni Sei Casali. Per la prossima stagione sarà riconfermato il tecnico Juri Calabrese, che lo scorso campionato ha guidato il club al terzo posto in campionato e alla finale di Coppa Campania, persa contro la Sessana.

La soddisfazione di patron Corrado

Con un comunicato stampa il patron Massimiliano Corrafo ha espresso la propria soddisfazione: “Finalmente siamo in Eccellenza! Voglio ringraziare l’instancabile lavoro fatto in queste settimane dell’avvocato/mister Juri Calabrese“.

“Dalla finale di Mondragone in poi non ci siamo mai fermati e abbiamo costruito gran parte della squadra – continua Corrado – ci divertiremo ne sono sicuro”.

Infine un pensiero per i tifosi: “Il mio pensiero va ai nostri splendidi e calorosi tifosi: con voi al vostro fianco possiamo andare lontano!”.

Un campionato emozionante

Con l’approdo della Battipagliese si unisce al girone B di Eccellenza Campania un’altra piazza ambiziosa. Ad arricchire il calendario i due derby della Piana del Sele che si disputeranno con l’Ebolitana, due delle sfide più emozionanti del passato campionato di promozione.

La Battipagliese si sta impegnando ad allestire una squadra di livello, del resto i cugini biancazzurri hanno già preparato una rosa di vertice, chiamando patron Corrado e gli uomini mercato della “Zebrette” a un ulteriore sforzo.