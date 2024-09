IX Edizione “Mille mani per un Sorriso”: la scuola costruisce cittadini attivi e responsabili

L’Associazione Cilento Verde Blu odv, organizza il Concorso Nazionale “Mille mani per un Sorriso 2024, IX edizione, ed indice il Bando del Concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, con lo scopo di contribuire, assieme alla Comunità Scolastica, alla diffusione della cultura della solidarietà, della partecipazione attiva, della cooperazione, dell’impegno sociale e civico, attraverso il coinvolgimento degli allievi in un percorso di riflessione, al fine di incoraggiare l’adozione di atteggiamenti e comportamenti virtuosi.

Il titolo del Concorso è: “La comunità senza educazione civica peggiora, con il senso civico dei suoi cittadini migliora” “Cosa può fare ciascuno di noi per contribuire alla crescita civile della Comunità?”. La tematica di questa edizione ha lo scopo di proporre agli allievi un percorso di studio e ricerca intorno all’importanza del “Senso Civico” di ciascuna persona o cittadino nel processo di crescita civile di una comunità. L’insieme dei comportamenti e atteggiamenti dei cittadini che attengono al rispetto degli altri, della costituzione, dei valori condivisi, delle regole, basilari per una società civile, possono essere riferiti alloro senso civico. Avere senso civico significa essere consapevoli che facciamo parte attiva e integrante di una comunità e che le persone sono in stretta correlazione tra di esse.

Quel senso civico che è essenziale perla costruzione di una società inclusiva e democratica, dove gli individui hanno la possibilità di partecipare attivamente alla formazione del proprio futuro. In una comunità dove è diffuso il senso civico tra i cittadini si rafforzano la democrazia, la coesione sociale, la predisposizione a cooperare per la risoluzione dei problemi e aumenta anche il rispetto verso “la cosa pubblica”.

La sfiducia, al contrario, provoca l’indifferenza, confusione, insoddisfazione, disgregazione, con la conseguenza che la società diventa più vulnerabile e violenta e i cittadini meno liberi. Pertanto, con l’auspicio che le nuove generazioni possano cogliere l’importanza che ogni loro contributo individuale può avere sull’intera comunità, e con l’intento di contribuire nel percorso educativo, nel bando del concorso abbiamo voluto elencare una gamma di semplici e validi comportamenti virtuosi, atteggiamenti responsabili e azioni non corrette, che essi potranno assimilare, adottare o evitare, per migliorare se stessi e la società in cui vivono.

Per richiedere il bando del concorso e il modulo di iscrizione inviare una mail alla segreteria del Concorso: infi@cilentoverdeblu.org – Scadenza bando: 20 dicembre 2024. Cerimonia di premiazione 9 marzo 2025 presso il Next di Capaccio Paestum SA