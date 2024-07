Italia tirrenica divisa in due: da questa notte interrotto il traffico ferroviario a Centola

InfoCilento è anche in tv! Ci trovi sul canale 79 del digitale terrestre, visibile in tutta la provincia di Salerno. Se non riesci a vedere il canale risintonizza il tuo televisore.

Puoi seguirci anche in streaming da qualsiasi parte del mondo, nella sezione tv o attraverso la nostra app, scaricabile gratuitamente sugli store Android ed Apple.

Hanno preso il via i lavori di rimozione dei vagoni facenti parte del treno merci deragliato lo scorso 9 luglio. La circolazione riprenderà venerdì 26 Hanno preso il via nel corso della notte di lunedì 22 luglio i lavori sulla tratta Tirrenica Meridionale dove due settimane fa si è registrato il deragliamento di un treno merci. Al lavoro, per la rimozione dei carri centrali del treno deragliato, i tecnici di RFI e alcune aziende specializzate, tra cui una nota società del Vallo di Diano: il Soccorso Stradale Menafra Multiservice.

Quest’ultima ha utilizzato delle gru per il sollevamento dei carri. Una volta completato il recupero si dovrà provvedere alla sistemazione dell’infrastruttura. Tra le stazioni di Vallo della Lucania e Sapri la circolazione è completamente interrotta e tale resterà fino alle sei del mattino di venerdì 26 luglio, spaccando l’Italia in due per quasi una settimana. I treni alta velocità provenienti da Nord avranno quale ultima fermata Battipaglia; quelli in arrivo da sud fermeranno a Sapri.

Previsti bus sostitutivi. Cancellati tutti i treni regionali Napoli – Sapri e quelli dalla Calabria al capoluogo partenopeo; durante l’interruzione i treni si attesteranno nelle stazioni di Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.