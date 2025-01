Italfutsal: due i convocati della Feldi

Week-end di sosta per la Serie A di futsal maschile: la massima divisione di calcio a 5 italiana, infatti, si ferma per lasciare spazio alla Nazionale. Gli Azzurri del CT Salvo Samperi, tecnico fino alla scorsa estate alla Feldi Eboli, dopo la sfida di ieri sera a Catania contro la Bielorussia torneranno sul parquet martedì 4 febbraio quando saranno opposti alla Finlandia. In palio il primo posto del gruppo 2 delle qualificazioni ad Euro 2026 che vale l’accesso diretto alla competizione continentale. Nell’Italfutsal convocati due calcettisti della Feldi Eboli ovvero Venancio e Liberti.

Sponda Sporting Sala Consilina, invece, da registrare un arrivo ed una partenza. La società salese ha comunicato che, a causa di problemi personali, Simone Foti ha, infatti, salutato la squadra. Ritorno gradito, invece, quello di Raffele Stigliano. Il laterale classe 1992 torna a vestire la pelle dei draghi dopo essere stato uno dei protagonisti della straordinaria ascesa dalla Serie A2 alla Serie A.

Sporting e Feldi torneranno sul parquet nel prossimo week-end con in programma la prima giornata del girone di ritorno. Per i salesi di mister Cipolla match interno contro il Vinumitaly Petrarca mentre gli eburini di coach Antonelli riceveranno l’Active Network.