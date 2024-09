Istituito il Forum comunale dei giovani del Comune di Atena Lucana. Eletti i componenti del Consiglio Direttivo e il Coordinatore

Con la prima assemblea tenutasi venerdì 20 Settembre, all’interno della mediateca del Comune di Atena Lucana, è stato formalmente dato avvio al primo Forum comunale dei giovani del Comune di Atena Lucana. Gli iscritti al Forum sono 42.

L’assemblea, presieduta dal consigliere comunale delegato Ciro Monzillo, ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Coordinatore del Forum. Sono stati eletti Vito Chechile con funzioni di Coordinatore, Giovanni Langone con funzioni di Vice Coordinatore, Pasquale Caggiano con funzioni di Tesoriere, Monica Langone, Michele Laino, Giuseppe Daralla, e Antonio Camerota con funzioni di Segretario.

Le dichiarazioni

Dichiarazione di Ciro Monzillo, Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili: “Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità. Abbiamo avuto una grande partecipazione e ora inizia la fase operativa. Ognuno dovrebbe spendere un po’ di tempo per la Res Pubblica, diceva Cicerone. Il contributo dei giovani è fondamentale per costruire non la città del futuro, ma una città del presente che sia più vicina alle loro esigenze. La sfida che abbiamo davanti è valorizzare le loro competenze, la loro progettualità e la loro passione. Ci auguriamo quindi di trovare nei nostri giovani un valido supporto”.

Il Forum è stato istituto dal consiglio comunale di Atena Lucana, all’unanimità, nel maggio scorso al fine di favorire la partecipazione giovanile alla vita pubblica e amministrativa del paese, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro bianco della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) e della L.R. n. 26 del 2016.

Al Forum possono aderire tutti i giovani con età compresa tra i 16 e 34 anni, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, che abbiano la residenza nel Comune di Atena Lucana. Sono componenti del Forum tutti i giovani che ne fanno richiesta sottoscrivendo il modulo di adesione.