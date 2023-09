Ispani, morto a 18 anni: famiglia Lorenzo Pio Coronato si costituisce parte civile nel processo

Ieri, presso il Tribunale di Lagonegro, si è tenuta un’importante udienza preliminare relativa all’incidente stradale che ha causato la tragica morte di Lorenzo Pio Coronato. Il giovane 18enne originario d’Ispani, vittima di un grave incidente avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2022 lungo la strada statale 18 a Policastro Bussentino, ha perso la vita dopo un coraggioso combattimento durato circa 40 giorni nell’ospedale Immacolata di Sapri.

La famiglia di Lorenzo Pio Coronato parte civile

Dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lagonegro, la famiglia di Lorenzo Pio Coronato ha scelto di costituirsi parte civile nel procedimento legale. A rappresentarla gli avvocati Rocco Colicigno, Alfonso Vozza e Marco Saraceno. Il procedimento vede come imputato per omicidio stradale un Carabiniere 57enne che era alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente, mentre Lorenzo, al momento dello scontro, si trovava a bordo del suo scooter.

La posizione dell’assicurazione

La parte civile e il difensore dell’imputato, l’avvocato Demetrio Ricciardone, hanno entrambi chiesto che l’assicurazione dell’automobile coinvolta, Unipol Sai, sia chiamata in giudizio come responsabile civile.

La prossima udienza: 17 Marzo 2024

Al termine dell’udienza, il giudice ha fissato la prossima udienza per il 17 marzo 2024. In quest’occasione si deciderà se l’imputato dovrà essere rinviato a giudizio.