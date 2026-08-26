Ispani Jazz Festival: Sarah Jane Morris e The South Project in concerto

L’Ispani Jazz Festival torna ad animare la stagione estiva del Golfo di Policastro con due appuntamenti imperdibili nei Giardini di Villa Olga a Ispani. Ad ingresso gratuito, la storica rassegna musicale propone due serate di assoluto spessore artistico: giovedì 27 agosto sul palco salità l’artista britannica Sarah Jane Morris insieme al Solis String Quartet, mentre venerdì 28 agosto sarà la volta del sestetto The South Project.

Sarah Jane Morris e Solis String Quartet in concerto

La serata di giovedì 27 agosto, con inizio alle ore 22.00, vedrà protagonista Sarah Jane Morris, cantautrice britannica dalla travolgente estensione vocale di quattro ottave capace di spaziare tra jazz, soul, blues e rock. Con una carriera impreziosita da 17 album da solista, esibizioni nei templi della musica mondiale come la Royal Albert Hall e l’Arena di Verona, oltre alla vittoria al Festival di Sanremo, la Morris incrocerà nuovamente la propria voce con l’elegante sonorità del Solis String Quartet.

Formato a Napoli nel 1991 da Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone e Antonio Di Francia, il quartetto d’archi è noto per la sua eclettica versatilità e vanta collaborazioni di respiro globale (da Pat Metheny a Noa) e nazionale (con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Elisa e Ligabue). Un’intesa collaudata in progetti tributo dedicati ai Beatles e al “Club dei 27” che ritroverà a Ispani una nuova dimensione interpretativa.

The South Project: la musica oltre i confini geografici

Venerdì 28 agosto, sempre alle ore 22.00, i Giardini di Villa Olga ospiteranno The South Project, una formazione nata con l’intento di unire le sensibilità musicali del Nord e del Sud Italia per superare barriere e pregiudizi.

Nato da un’idea del vibrafonista padovano Giuliano Perin, l’ensemble schiera il flautista veronese Stefano Benini, il pianista mantovano Andrea Tarozzi (vincitore nel 2024 del Lugano International Music Competition) e una solida sezione ritmica calabrese composta da Giovanni De Sossi al basso e Carlo Caligiuri alla batteria. Lo spettacolo metterà al centro una ricca improvvisazione jazzistica capace di coinvolgere il pubblico attraverso un costante dialogo tra stili e provenienze differenti.

La storia di Ispani Jazz Festival: presidio culturale nel Cilento

Nato nel 2002 come incontro spontaneo tra appassionati, l’Ispani Jazz Festival si è consolidato negli anni fino a diventare uno degli eventi di punta dell’offerta turistica e culturale del Parco Nazionale del Cilento. La rassegna ha portato nel piccolo borgo cilentano interpreti illustri della scena nazionale e internazionale, ampliando il proprio raggio d’azione attraverso formule itineranti e rassegne collegate.