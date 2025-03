Ispani, elezioni comunali: l’ex sindaco, Francesco Giudice è pronto a scendere in campo | VIDEO

Le elezioni amministrative, in programma i prossimi 25 e 26 Maggio, chiameranno alle urne anche i cittadini del comune d’Ispani.

Il comune del Golfo di Policastro dallo scorso mese di Novembre è infatti commissariato, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale determinato dalla rassegna delle dimissioni di sei consiglieri che in tal modo sfiduciarono l’amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Giudice che ora si è detto pronto a scendere nuovamente in campo.

“Dopo le dimissioni dei consiglieri c’è stata all’interno del consiglio comunale una spaccatura – ha affermato l’ex Sindaco Giudice – Ma ora sono pronto a scendere nuovamente in campo con una nuova colazione. Il nostro intento è organizzare un gruppo nuovo di persone che vuole lavorare per il territorio e che si impegna. Sono già sei mesi che il comune è commissariato e i danni sono ben visibili così come i tanti disagi”.

E poi ha aggiunto. “Il nostro intento è riportare il Comune alla normalità con un’amministrazione che lavora come successo precedentemente: diversi infatti sono i finanziamenti che abbiamo ottenuto per diverse opere pubbliche che inizieranno a breve. Motivo per il quale sono determinato a ritornare in campo e a riportare in alto il nome del nostro Comune”.