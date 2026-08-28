Iscrizioni micronido Ambito S8: prorogata al 7 settembre la scadenza dell’avviso

Il Piano di Zona S8, comune capofila Vallo della Lucania, ha disposto la proroga dell’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari del servizio di micronido per l’anno scolastico 2026/2027. La decisione è stata assunta per consentire un’adesione più ampia da parte delle famiglie del territorio.
Le motivazioni della proroga e le nuove scadenze
In precedenza, il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissato per il 27 agosto alle ore 13:00. Tuttavia, considerato il numero esiguo di richieste pervenute, la scadenza è stata ufficialmente posticipata al 7 settembre 2026, sempre entro le ore 13:00.
L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari, assicurando il pieno utilizzo dei posti disponibili presso le strutture distribuite nei 9 Comuni dell’Ambito S/8.
I Comuni interessati e le modalità di adesione
Il nuovo avviso si rivolge ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito, tra cui Agropoli, Ascea, Casal Velino, Moio della Civitella, Novi Velia, Vallo della Lucania, Torchiara e Castellabate.
Le modalità di presentazione delle domande restano invariate rispetto a quanto stabilito nel bando originario.