Investito in litoranea da auto pirata: morto un 76enne

Ancora una tragedia sulla Sp175. Un uomo è stato investito e ucciso mentre l’automobilista sarebbe fuggito via, senza fermarsi a prestare soccorso. È la storia di quanto accaduto sulla litoranea che collega Salerno con i centri a sud della provincia.

Investito in litoranea: il caso

L’incidente che ha visto un uomo investito e ucciso in litoranea è avvenuto nel territorio di Pontecagnano Faiano. A perdere la vita Antonio Tolino, 76enne residente in zona.

L’episodio domenica sera. Sembrerebbe che ad investirlo sia stata un’auto in transito nei pressi del Lido Azzurro.

I soccorsi

L’uomo, cosciente dopo il violento impatto, è stato soccorso da alcune persone. A loro e ai carabinieri intervenuti sul posto, ha raccontato di essere stato investito da una vettura che non si sarebbe fermata.

Successivamente è stato trasferito dai sanitari del 118 presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Qui è deceduto per via di alcune complicanze legate alle lesioni riportate.

Si tratta soltanto dell’ultimo incidente stradale avvenuto tra Salerno e Pontecagnano. Proprio nel Capoluogo ieri sera un altro incidente si è verificato a Salerno, in zona Torrione. Un’auto dopo un impatto con un marciapiede si è capovolta. Per fortuna non sono gravi le ferite riportate dal conducente.