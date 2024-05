Internet a Rutino, connettività fino a 10 Gigabit al secondo. Rotolo: “nuovi servizi ultraveloci”

È ufficialmente attiva la nuova rete di telecomunicazioni a banda ultralarga a Rutino. Dopo il completamento delle operazioni di stabilizzazione della connettività in fibra ottica, i residenti di Rutino potranno ora navigare su internet a velocità fino a 10 Gigabit al secondo. Questo risultato è frutto della collaborazione tra la Regione Campania, l’Amministrazione comunale e Open Fiber, che ha investito risorse proprie per garantire una connettività ultraveloce.

Il sindaco: passo decisivo verso la completa digitalizzazione del nostro territorio

La rete in fibra ottica, realizzata nell’ambito del Piano BUL, è stata finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Questo progetto è stato coordinato da Infratel Italia, una società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la supervisione della Regione Campania. Grazie a questa infrastruttura, la maggior parte delle unità immobiliari di Rutino ora dispone di collegamenti FTTH (Fiber to the Home), capaci di offrire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e una latenza inferiore a 5 millisecondi.

I Benefici per la Comunità di Rutino

Il sindaco Giuseppe Rotolo ha espresso grande soddisfazione per il completamento di questo importante progetto. “Attendevamo da tempo questa notizia”, ha dichiarato il sindaco. “Smart working, telemedicina e didattica a distanza sono servizi fondamentali e ormai indispensabili, soprattutto nelle comunità più piccole come Rutino. Abbiamo seguito con attenzione i lavori per garantire ai nostri concittadini la migliore connettività ultraveloce possibile.”

Un Passo Avanti Verso la Digitalizzazione Completa

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di questo traguardo come un primo passo verso la completa digitalizzazione del territorio. “L’attenzione resta alta”, ha concluso, “soprattutto in vista delle altre iniziative in corso, come l’ammodernamento del plesso scolastico di Rutino grazie al PNRR. Con l’arrivo della fibra ottica, la scuola potrà offrire servizi didattici al massimo delle sue potenzialità, sia in presenza che a distanza. Speriamo di estendere la connettività ultraveloce a tutte le unità immobiliari di Rutino.”

Come Verificare la Copertura e Attivare il Servizio

I residenti possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it e scegliere il piano tariffario più adatto contattando uno dei 50 operatori disponibili. Una volta scelto il piano, sarà possibile iniziare a navigare ad alta velocità, sfruttando tutti i vantaggi della nuova connettività ultraveloce.

Con l’implementazione di questa infrastruttura all’avanguardia, Rutino si proietta verso un futuro digitale, migliorando significativamente la qualità della vita e le opportunità per i suoi abitanti.