Intento a forzare la serranda di un’attività commerciale: arrestato. Non si placa l’ondata di furti nella Città di Eboli

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, un uomo, intento a forzare la serranda d’ingresso di un negozio di generi alimentari situato nel centro cittadino di Eboli.

I precedenti

È allarme in Città, nelle ultime settimane si registrano sempre di più furti a danno di attività commerciali e abitazioni. L’ultimo episodio nella notte del 28 marzo.

Lanciato l’allarme sul posto sono giunte le forze dell’ordine per espletare tutte le formalità di rito. Esposta l’ennesima denuncia contro ignoti, si attende che il ladro venga assicurato alla giustizia.

I fatti sarebbero stati messi a segno questa notte attorno alle 1.30. L’amara scoperta questa mattina per la titolare di una cartoleria situata a pochi passi da un Istituto Comprensivo del centro. Balordi hanno forzato la saracinesca di ingresso e hanno portato via dal registratore di cassa pochi spiccioli. Per il resto solo danni alle serrande e disordine ovunque.

Sarebbe questa, in ordine di tempo, la terza volta negli ultimi mesi che ignoti fanno visita di notte alla cartoleria.

La rabbia tra i cittadini

“La rabbia prende il sopravvento in questi casi e la mancanza di controllo non aiuta. Lavorare onestamente ed essere vittime di balordi è una condizione che non ti permette di vivere e nemmeno di lavorare con serenità”, diceva l’avventore di un bar nei pressi della scuola.