Intensa attività di controllo lungo il Lungomare Marconi a Salerno: 226 infrazioni rilevate e denunce per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito dei servizi straordinari per il controllo della velocità, disposti dal Questore di Salerno, la Sezione della Polizia Stradale ha svolto un’intensa attività di controllo con l’utilizzo di apparecchiature autovelox, concentrando i propri sforzi principalmente lungo il Lungomare Marconi al fine di contrastare l’alta velocità.

Durante l’operazione sono stati controllati un totale di 376 veicoli, con risultati sorprendenti: ben 226 infrazioni sono state rilevate, comportando la decurtazione di 283 punti dalla patente dei trasgressori. Tali dati evidenziano l’importanza di tali servizi per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

Tra le situazioni più gravi riscontrate durante il servizio di controllo, una denuncia si è distinta in particolare: un individuo è stato sorpreso a guidare il proprio motociclo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, completamente “nudo”. Tale comportamento irresponsabile e pericoloso ha portato all’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’individuo in questione.

L’impegno della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Salerno, attraverso queste iniziative straordinarie, conferma il proprio impegno costante nel garantire la sicurezza stradale e nell’applicazione delle norme al fine di prevenire incidenti e tutelare la vita dei cittadini. Si tratta di azioni che mirano a sensibilizzare i conducenti sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada e a contrastare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

L’impegno della Polizia di Stato di Salerno per la sicurezza stradale non si esaurisce con questa operazione: l’azione continua costantemente con servizi mirati che coinvolgono diverse zone della città e dell’intera provincia, al fine di garantire un controllo costante sulla velocità e un’adeguata repressione delle infrazioni. La Polizia invita pertanto tutti i conducenti a rispettare le regole e a guidare in modo responsabile, ricordando che la sicurezza stradale è un impegno di tutti.