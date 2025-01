Intelligenza artificiale, la Diocesi di Vallo della Lucania promuove un incontro

Lunedì 27 gennaio alle ore 17.30 si terrà a Vallo della Lucania, presso il Cineteatro La Provvidenza, un convegno dal titolo “Affidabile? Sulla nostra futura convivenza con la tecnologia. Aspetti etico e antropologico dell’IA”.

L’iniziativa

L’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania e dalla Scuola di Teologia intende aprire una riflessione rivolta ai sacerdoti, ai religiosi, ai catechisti, agli operatori pastorali e ai docenti sugli scenari etici e antropologici che coinvolgono l’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale.

La relazione sarà tenuta da Markus Krienke, Docente presso la Pontificia Università Lateranense che guiderà i partecipanti in una riflessione attenta su tutti i risvolti che la tecnologia ha anche in ambito pastorale e sul mutato contesto in cui la Chiesa tutta è chiamata ad operare e ad annunciare il Vangelo.

L’evento si inserisce nell’ambito del percorso formativo rivolto ai laici che sta portando avanti anche quest’anno la Scuola di Teologia coordinata dal Vicario per la Pastorale Don Giovanni Di Napoli.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Vescovo di Vallo della Lucania Vincenzo Calvosa per sottolineare l’attenzione che va sempre più riservata all’uso delle nuove tecnologie e che coinvolgono i diversi ambito della vita quotidiana.

Sono tanti gli interrogativi che coinvolgono la Chiesa, chiamata ad abitare lo spazio digitale e a conoscerne le potenzialità e le criticità con attenzione e senza chiusure pregiudiziali. Questa tappa del cammino formativo si inquadra proprio in questa prospettiva e si apre anche alla partecipazione di un pubblico più vasto, anche oltre i confini dell’ambito ecclesiale.