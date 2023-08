“Insieme a te”: parte la campagna abbonamenti della Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria Cilento lancia campagna abbonamenti “Insieme a te” per la stagione sportiva 2023/24, offrendo ai tifosi un’opportunità imperdibile per sostenere il club in campo e vivere appieno l’emozione dei giallorossi. La società ha creato due opzioni di abbonamento, cercando di rendere l’esperienza accessibile a tutti i suoi sostenitori.

I dettagli della campagna abbonamenti

Gli appassionati potranno scegliere tra l’abbonamento standard al costo di 150€, che includerà l’accesso alle partite di campionato e coppa, oppure l’abbonamento ridotto al prezzo di 100€, dedicato agli over 70, alle donne e ai ragazzi fino ai 16 anni compiuti.

L’obiettivo è quello di creare un legame ancora più forte tra la squadra e i suoi tifosi, offrendo un’opportunità per condividere momenti indimenticabili nel suggestivo scenario dello stadio “Carrano”. L’atmosfera coinvolgente e l’entusiasmo dei tifosi sono elementi essenziali per sostenere i giocatori e spingerli verso il successo.

Gli abbonamenti saranno disponibili esclusivamente presso la segreteria del campo sportivo “Carrano” a partire dal 16 settembre.

L’invito della società

“Invitiamo tutti i sostenitori a cogliere questa opportunità per assicurarsi un posto privilegiato durante le sfide della prossima stagione e per mostrare il loro incondizionato sostegno alla Polisportiva Santa Maria Cilento”, fanno sapere dalla società.