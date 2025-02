Inseguimento a Salerno: scontro tra carabinieri e auto in fuga

Paura in serata a Mariconda, nella zona orientale di Salerno, dove un’auto sospetta, una Alfa Romeo Giulietta, è stata intercettata intorno alle 19 dai carabinieri.

Il caso

La persona alla guida, stando a quanto riportato, alla vista dei militari ha tentato la fuga e ne è quindi nato un breve inseguimento, conclusosi poi con lo scontro frontale tra la vettura in fuga e la gazzella dei militari dell’Arma in via Podgora.

La persona che era alla guida è stata condotta in caserma per accertamenti e attualmente si trova in stato di fermo. I militari coinvolti nell’incidente sono rimasti lievemente contusi. Verifiche in corso anche sulla automobile che risulterebbe rubata.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale di Salerno e i volontari di Strade Sicure, per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Gli accertamenti sono in corso.