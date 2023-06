Innovazione e trasformazione digitale: il Gruppo Smet premiato allo “Young Innovators Business Forum”

Innovazione e trasformazione digitale, eccellenze dal mondo delle imprese e del Made in Italy, investimenti, transizione energetica. Questi i temi intorno ai quali è ruotata la II edizione dello “Young Innovators Business Forum”, ospitata nella sede della Borsa di Milano a Palazzo Mezzanotte.

La manifestazione – promossa dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e del Comune di Milano – ha avuto tra i suoi protagonisti Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, che è stato premiato nel corso dell’iniziativa.

Un atto, questo, di grande valenza dal momento che è stato riconosciuto lo sforzo compiuto quotidianamente da SMET, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti, nell’innovazione dei suoi processi gestionali, che ha ricadute importanti sul sistema Paese.

“Sono enormemente orgoglioso di ritirare al Palazzo della Borsa di Milano l’Innovation Business Award per l’importante contributo apportato dalla SMET all’ecosistema innovativo italiano, a sostegno dello sviluppo e della crescita del nostro Paese – ha spiegato Domenico De Rosa – Questo riconoscimento va a tutti coloro che ogni giorno, insieme a me, compiono uno sforzo per migliorare se stessi, apportando in questo modo anche un’evoluzione nei processi nei quali sono impegnati, divenendo così i primi attori primi del cambiamento”.

La “Young Innovators Business Forum” è una manifestazione unica nel panorama italiano ed europeo, che pone l’accento sulle eccellenze del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e accademico, accendendo i riflettori sulle principali sfide dell’ecosistema paese, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita e di sviluppo, ai nuovi trend tecnologici e alla transizione ecologica e digitale.