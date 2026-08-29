Cronaca

Infortunio a Giffoni Sei Casali: 54enne infilzato da un’inferriata

Incidente a Giffoni Sei Casali in località Malche: 54enne si ferisce alla gamba durante dei lavori. Intervengono i Vigili del Fuoco e il 118.

Di: Antonio Elia
cancello-giffoni

Un grave incidente domestico si è verificato nel primissimo pomeriggio di oggi a Giffoni Sei Casali, precisamente in località Malche. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in modo serio mentre era impegnato in alcuni lavori all’aperto nei pressi della propria abitazione. Le dinamiche dell’accaduto sono tuttora al vaglio, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e finendo per rimanere impalato a una gamba su una struttura metallica.

Intervento dei vigili del fuoco e soccorsi in codice rosso

La chiamata ai numeri d’emergenza ha fatto scattare immediatamente i protocolli di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti in tempi brevissimi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno e i sanitari del 118. I pompieri hanno dovuto operare con estrema cautela per liberare l’arto dell’uomo, utilizzando un flessibile per tagliare la porzione di inferriata rimasta incastrata nella legione.

Il ricovero d’urgenza al “Ruggi” di Salerno

Una volta completata la complessa manovra di estricazione, il ferito è stato preso in cura dal personale medico che ne ha stabilizzato le condizioni sul posto. Il cinquantquattrenne è stato poi trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trova attualmente sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure specialistiche necessarie.

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